سحب صلاحية تعليق الدراسة من مديري الجامعات والإدارات التعليمية

علي القحطاني (صدى):

قررت وزارة التعليم سحب صلاحية تعليق الدراسة من مديري الجامعات وإدارات التعليم في كافة المناطق والمحافظات.

ذلك بالإضافة إلى أن التعليق سيكون محصورًا على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، مع إمكانية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في عدد من المدارس في منطقة تعليمية دون التعليق لكافة المدارس، بحسب المدينة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك القرار يأتي نتيجة تساهل الكثير من إدارات التعليم والجامعات في تعليق الدراسة، واتخاذ قرارات بمجرد تنبيهات بسيطة من الأرصاد.