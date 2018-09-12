مواطن يتهم أطباء بمستشفى الملك فهد بالتسبب في وفاة والدته

نايف السالم(صدى):

اتهم مواطن الكادر الطبي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة ،بالتسبب في وفاة والدته بعد 24 ساعة من إجراء عملية تركيب قسطرة للغسيل الكلوي.

وذكر المواطن في شكواه لوزارة الصحة أن من أسباب الوفاة نزيف بجدار الصدر، وقصور بالجهاز الوعائي، وفشل كلوي، ونقص الأكسجين.

وأوضح أن والدته كانت تعاني من فشل كلوي وأجري لها قسطرة في اليد اليمنى سابقًا، وبعد مرور الوقت توقفت القسطرة وتم نقلها إلى مستشفى الملك فهد وأجريت لها قسطرة مؤقتة في القدم حتى يتم عمل أخرى دائمة في الكتف.

وقال : ” بعد مرور أسبوعين أدخلت والدتي غرفة العمليات في وقامت بإبلاغ الأطباء قبل أجراء العملية بأنها قد أجريت قسطرة في الكتف الأيمن، لكن الأطباء لم يستمعوا لما قالت، وتم إجراء القسطرة في الكتف الأيمن، ولم تنجح، فأجريت القسطرة في الكتف الأيمن في نفس الوقت ومن ثم خرجت الوالدة من غرف العمليات ” .

ولفت إلى أن والدته كانت تعاني من ألم شديد في الكتف الأيمن بسبب وخزات الإبر التي تعرضت لها، ووجود جرح مغلق في الكتف الأيمن بسبب تركيب القسطرة بطريقة غير صحيحة، وعدم الاستماع لأقوال المريضة التي أوضحت لهم الخطأ قبل ارتكابه، ولكنهم أصروا على الخطأ، وبعد 24 ساعة من إجراء العملية انتقلت الوالدة إلى رحمة الله.

وطالب المواطن وزارة الصحة والجهات الرقابية بالتحقيق العاجل مع الكادر الطبي المسؤول عن الحالة ومحاسبة المتسبب.