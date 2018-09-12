حرمان بنات 4 قرى بنجران من التعليم
روى مواطن بنجران، المعاناة التي خلفها إغلاق مدرسة ” يتم الابتدائية للبنات ” ،حيث أدى ذلك إلى حرمان بنات 4 قرى بالمنطقة من الدراسة، خاصة مع عدم وجود نقل مدرسي.
وأوضح المواطن أن مايزيد الأزمة هو أن أقرب مدرسة لهم تبعد 25 كلم، وبعض الأهالي لا يملكون وسيلة نقل لإيصال أبنائهم للمدرسة مطالبا وزارة التعليم بالنظر في معاناتهم وإنهائها، بحسب الوطن، مطالبًا إدارة تعليم نجران ومكتب تعليم حبونا بإعادة النظر في قرار إغلاق المدرسة.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران عبدالله الشهري أن قرار إغلاق المدرسة وضمها إلى المدارس المجاورة جاء بناء على القرار الوزاري، بعد أن انطبقت الضوابط المتعلقة بالإغلاق والضم على المدرسة المذكورة لقلة عدد الطالبات.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19564 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو مشكله ممكن تئمن الوزاره باص لنقل الطالبات او يشترك الاهالي في باص وينقلون بناتهم وتنتهي المشكله
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 1 ساعة
عادي مو مشكلة