النيابة العامة تكشف عن عقوبة المتورطين في هدايا ” حليمة بولند “

أماني الغامدي(صدى):

بعد إلقاء شرطة الرياض القبض على 3 أشخاص تورطوا في هدية الإعلامية الكويتية حليمة بولند، التي حملت طابعًا رسميًا، كشفت النيابة العامة عن العقوبة التي بانتظارهم.

وأوضحت النيابة، أن تقليد خاتم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية تعد من جرائم التزوير.

وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” إن مرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، وتصل للسجن 7 سنوات، وبغرامة تصل إلى 700 ألف ريال ” .

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