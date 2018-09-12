في الذكرى الـ 17 للهجوم الإرهابي..مشاهد مؤثرة لا تنسى من أحداث 11 سبتمبر

واشنطن(صدى):

بالتزامن مع مرور 17 عامًا على أحداث 11 سبتمبر ، التي راح ضحيتها 2.735 شخصا ، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور المؤثرة لضحايا الهجوم الإرهابي الذى أطاح ببرجي مركز التجارة العالمي.

وهناك أكثر من 1000 شخص متوفي في الهجوم الإرهابي لم يتم التعرف عليهم حتى اليوم.

يذكر أن تنظيم القاعدة الإرهابي بقيادة أسامة بن لادن أعلن في وقت لاحق أن التنظيم هو منفذ العملية، وبلغ عدد الخاطفين الذين دبروا هجمات 11 سبتمبر 2001 من جنسيات عربية ومسلمة وهم 15 سعوديا وإمارتيان ومصري ولبناني وجميعهم ينتمون إلى التنظيم الإرهابي.

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