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ملكة جمال عربية تقتل طفلين

ملكة جمال عربية تقتل طفلين
أماني الغامدي(صدى):

ألقت الأجهزة الامنية بالمغرب القبض على ملكة الجمال المغربية نهيلة إملقي، على خلفية دهسها لطفلين بسيارتها رباعية الدفع، وهي في حالة سُكر.

وأدت قوة اصطدام السيارة إلى إصابة طفلين – مشردين – كانا نائمين بجوار شجرة بإصابات خطيرة ما أدى لوفاتهما على الفور.

وأمر قاضي التحقيق في مراكش بوضع إملقي في السجن، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 19556 ] نشر منذ 29 دقيقة

هاي وين والجمال وين
لا هي جميله ولا فيها ذره من الجمال

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