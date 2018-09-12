ملكة جمال عربية تقتل طفلين
ألقت الأجهزة الامنية بالمغرب القبض على ملكة الجمال المغربية نهيلة إملقي، على خلفية دهسها لطفلين بسيارتها رباعية الدفع، وهي في حالة سُكر.
وأدت قوة اصطدام السيارة إلى إصابة طفلين – مشردين – كانا نائمين بجوار شجرة بإصابات خطيرة ما أدى لوفاتهما على الفور.
وأمر قاضي التحقيق في مراكش بوضع إملقي في السجن، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19556 ] نشر منذ 29 دقيقة
هاي وين والجمال وين
لا هي جميله ولا فيها ذره من الجمال
,,ااااالآسمهاااااني!![ عدد التعليقات: 4400 ] نشر منذ 5 دقائق
ابو عمار لاباس بها
فيها جزء من جمال الاسمهوووووو———–