ملكة جمال عربية تقتل طفلين

أماني الغامدي(صدى):

ألقت الأجهزة الامنية بالمغرب القبض على ملكة الجمال المغربية نهيلة إملقي، على خلفية دهسها لطفلين بسيارتها رباعية الدفع، وهي في حالة سُكر.

وأدت قوة اصطدام السيارة إلى إصابة طفلين – مشردين – كانا نائمين بجوار شجرة بإصابات خطيرة ما أدى لوفاتهما على الفور.

وأمر قاضي التحقيق في مراكش بوضع إملقي في السجن، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة.