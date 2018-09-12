تفاصيل جديدة يرويها ولي أمر الطفلة المصابة بحروق أثناء صبها القهوة بالمدرسة

ابها(صدى):

على خلفية إصابة طالبة بالمرحلة الابتدائية بعسير ” ريتاج “، بحروق في يدها، نتيجة صبها القهوة لأمهات الطالبات بالمدرسة، روى والد الطفلة تفاصيل ما حدث وكيفية تلقيه الخبر.

وأوضح ولي الأمر أن ابنته تعرضت لحروق متعددة من الدرجة الأولى في يدها اليمنى، خلال قيامها بصب القهوة لأمهات الطالبات المستجدات في انطلاق العام الدراسي الجديد.

وطالب الأب بتشكيل لجنة عاجلة من تعليم عسير للوقوف على حالة ابنته ومعرفة أسباب تكليفها بصب القهوة، مشيرًا إلى أن علاج ابنته تأخر من قبل المرشدة الصحية في المدرسة.

ولفت إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المدرسة يطلب حضوره فسارع إلى نقل ” ريتاج ” إلى مركز صحي وصدر تقرير طبي يشير إلى أن مدة الشفاء تستغرق شهرا.

يذكر أن إدارة تعليم عسير قد شكلت فريقا لتحقيق في الواقعة، للوقوف على الملابسات وتطبيق كافة الإجراءات النظامية.

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