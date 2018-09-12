بالفيديو..صاحبة مبادرة تعدد الزوجات تدعو الرجال لضرب زوجاتهم

القاهرة(صدى):

دعت صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، الإعلامية المصرية منى أبو شنب، المثيرة للجدل، الرجال المصريين لضرب زوجاتهم في حالة عدم طاعة الأمر، وعدم الرضوخ للزوجة في حال عدم تنفيذ مطالبه.

وقالت أبوشنب : ” إنه يوجد العديد من الزوجات الخائنات لأزواجهن، وبلغ عددهن 96% من الزوجات، كما أنهم يضربن أزواجهن ، وتلك العادات مرفوضة في مجتمعنا المصري، ولذلك على الزوج أن استخدام الضرب كعقاب للزوجة “.