بالفيديو..صاحبة مبادرة تعدد الزوجات تدعو الرجال لضرب زوجاتهم
دعت صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، الإعلامية المصرية منى أبو شنب، المثيرة للجدل، الرجال المصريين لضرب زوجاتهم في حالة عدم طاعة الأمر، وعدم الرضوخ للزوجة في حال عدم تنفيذ مطالبه.
وقالت أبوشنب : ” إنه يوجد العديد من الزوجات الخائنات لأزواجهن، وبلغ عددهن 96% من الزوجات، كما أنهم يضربن أزواجهن ، وتلك العادات مرفوضة في مجتمعنا المصري، ولذلك على الزوج أن استخدام الضرب كعقاب للزوجة “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18653 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذ بالله تقول الخائنات 96%
حرام عليك يا ام شنب عيب عليك حتى لو انني من مؤيدي التعدد بس كلامك عن الخيانه ونسبتة غير صحيح مليون في الميه نعرف المصريات فيهم خير وبركه وكلامك مردود عليك
zayr[ عدد التعليقات: 1623 ] نشر منذ 2 ساعتين
لله درك ي بنت ابو شنب تضرب المراءه المسترجله العاصيه المتمرده و تصدر لها تاشيرة خروج نهاءي بدون عوده الي اهلها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18653 ] نشر منذ 2 ساعتين
برهي بره الله عليك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53877 ] نشر منذ 1 ساعة
ايوا يابنت ياحمشه يااللي اسمك ابو شنب ,,
. اسمك طالع من مناخيرك زي العسل ,, اسم الله عليكي ,,
زائر[ عدد التعليقات: 1766 ] نشر منذ 44 دقيقة
اسم الله عليكي ——–لاشافك لافاسد ولاحاسد نصيرة الرجل لانها تعرف اسرار الستات والاعيبهم برافو عليكي لكي من اسمك نصيبب