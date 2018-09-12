بالفيديو..عرض سيارات زين العابدين بن علي الفارهة للبيع مجددًا

تونس(صدى):

عرضت الحكومة التونسية 11 سيارة فارهة مصادرة من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، للبيع.

وتسعى الحكومة التونسية من هذه الخطوة إلى ضخ أموال جديدة في خزينة الدولة؛ جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وطرحت شركة ” كروز تور ” المكلفة بتهيئة الشركات التونسية المصادرة بناءً على اتفاق مع الحكومة التونسية، عرضًا جديدًا لبيع 11 سيارة فاخرة مصادرة، من بينها سيارات من نوع ” رولز رايس ” ومرسيدس، و” ميباخ ” ، و” فيراري “.

من الجدير بالذكر أن الممتلكات المصادرة من أسرة بن علي قد شملت شركات وعقارات وأراضي وسيارات، إلى جانب أموال ومجوهرات.