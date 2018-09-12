بالفيديو..عضو شورى سابق يروي قصة صورته مع الملك فيصل قبل استشهاده

عادل الحربي(صدى):

استذكر عضو مجلس الشورى السابق والصحفي محمد رضا نصرالله، ظهوره في صورة مع الملك فيصل – رحمه الله – قبل استشهاده بستة أشهر، في المنطقة الشرقية.

وأوضح نصر الله أن الصورة التقطت عام 1974 م، خلال زيارة الملك فيصل للمنطقة الشرقية لافتتاح جامعة البترول في الدمام.

وأشار إلى أنه حينها انتدبه مدير جريدة الرياض التي كان يعمل بها للذهاب إلى هناك، قائلًا: ” بعد انتهاء الافتتاح أقام الأهالي احتفالا للملك فيصل ، وخرج بعدها لبهو الفندق الذي كانوا فيه لإلقاء كلمة شكر فيها أهالي المنطقة، وحينها التقطت الصورة لحظة تسجيله لكلام الملك رحمه الله ” .