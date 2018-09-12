بالفيديو..عضو شورى سابق يروي قصة صورته مع الملك فيصل قبل استشهاده
استذكر عضو مجلس الشورى السابق والصحفي محمد رضا نصرالله، ظهوره في صورة مع الملك فيصل – رحمه الله – قبل استشهاده بستة أشهر، في المنطقة الشرقية.
وأوضح نصر الله أن الصورة التقطت عام 1974 م، خلال زيارة الملك فيصل للمنطقة الشرقية لافتتاح جامعة البترول في الدمام.
وأشار إلى أنه حينها انتدبه مدير جريدة الرياض التي كان يعمل بها للذهاب إلى هناك، قائلًا: ” بعد انتهاء الافتتاح أقام الأهالي احتفالا للملك فيصل ، وخرج بعدها لبهو الفندق الذي كانوا فيه لإلقاء كلمة شكر فيها أهالي المنطقة، وحينها التقطت الصورة لحظة تسجيله لكلام الملك رحمه الله ” .
السلطانه[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه
alfahd42[ عدد التعليقات: 18653 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الملك فيصل
مغرد[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يا عبد الكريم النا فع ما اطيبه من رجل ان حى الله يعطيه العا فيع وان مات الله يرحمه والله رجل طيب لحقت عليه وهو عقيد رجل طيب مره وقا ئد محمك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53877 ] نشر منذ 37 دقيقة
رحمك الله ياابو عبد الله .. اللهم آمين ,,
,, قالوا // وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدرُ ,,