بالصورة: في لفتة إنسانية..طبيب يصف الأدوية لمريض لا يستطيع القراءة بطريقته الخاصة

عادل الحربي(صدى):

في لفتة إنسانية، ودليل على إتقان العمل، وصف طبيب الأدوية لمريض لايستطيع القراءة بطريقة مبتكرة لمساعدته في معرفة موعد تناول كل دواء.

ووضع الطبيب علامات مميزة ومختلفة على علب الدواء ،وكذلك بالروشتة، موضحًا أمام كل منها وقت تناول كل دواء على حده.