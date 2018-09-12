” كلبة ” تنقذ رجلًا من السجن 50 عامًا

واشنطن(صدى):

حصل رجل أمريكي على براءته من تهمة اغتصاب قاصر، بعدما حكم عليه بالسجن 50 عامًا، إذ تسببت كلبة تدعى ” لوسي ” في إنقاذه من قضاء ما تبقى من عمره بالسجن.

وكان الرجل ويدعى ” هورنر ” قد تم اتهامه في 12 أبريل العام الماضي، بالاعتداء الجنسي على قاصر، وزعمت صاحبة الشكوى، أنه هددها بإطلاق النار على حيواناتها إذا ذهبت إلى الشرطة للبلاغ عن اعتدائه عليها، وقالت إنه أطلق النار على كلبتها وقتلها بالفعل ليخيفها.

وبعد 6 أشهر ،أصر المحكوم عليه على أنه لم يطلق النار على الكلبة، وبعد البحث، وجدت السلطات الأمريكية أن الكلبة لوسي ما زالت على قيد الحياة.

وخرج هورنر من السجن في أغسطس الماضي، بعد أن أعلنت محكمة الاستئناف عن إجراء محاكمة جديدة، مع ضبط وإحضار صاحبة الإدعاء التي هربت.