بالفيديو..طارق الحبيب: المرأة أقل إقبالًا على الخيانة لأن مشاعرها أرقى
أكد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، أن المرأة أقل إقبالا على الخيانة من الرجل لأن مشاعرها أكثر رقيًا.
وقال الحبيب خلال برنامج ” يا هلا ” : ” إذا خان الرجل فإنه عادة ما يخون بجسده فقط، والمرأة أقل إقبالا على الخيانة من الرجل لأن مشاعرها وبنيتها أرقى ،ونداء الجسد عند المرأة أقل من نداء المشاعر”.
وأضاف : ” يمكن للرجل أن يحب أكثر من امرأة ” مستشهدًا بالرسول صلى الله عليه وسلم وزواجه من 4 وأحبهن جميعهن.
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د. #طارق_الحبيب
إذا خان الرجل فإنه عادة ما يخون بجسده فقط، والمرأة أقل إقبالا على الخيانة من الرجل لأن مشاعرها أرقى#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/ttK5USEqtz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١١ سبتمبر ٢٠١٨
زائر[ عدد التعليقات: 2697 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب نصفق له
الخيانة مالها جنس معين واللي ما يخاف الله راح يخون سوى رجل او مرأة