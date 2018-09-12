بالفيديو..طارق الحبيب: المرأة أقل إقبالًا على الخيانة لأن مشاعرها أرقى

عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، أن المرأة أقل إقبالا على الخيانة من الرجل لأن مشاعرها أكثر رقيًا.

وقال الحبيب خلال برنامج ” يا هلا ” : ” إذا خان الرجل فإنه عادة ما يخون بجسده فقط، والمرأة أقل إقبالا على الخيانة من الرجل لأن مشاعرها وبنيتها أرقى ،ونداء الجسد عند المرأة أقل من نداء المشاعر”.

وأضاف : ” يمكن للرجل أن يحب أكثر من امرأة ” مستشهدًا بالرسول صلى الله عليه وسلم وزواجه من 4 وأحبهن جميعهن.

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