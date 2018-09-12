بالصور..حليمة بولند تغادر المملكة

أماني الغامدي(صدى):

غادرت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، مساء أمس الثلاثاء، الرياض، عائدة إلى بلدها الكويت.

ووثقت بولند مقاطع فيديو عبر ” سناب شات ” للحظة مغادرتها الرياض ووصولها إلى الكويت، مكتفية بعبارات الوداع الودية.

وتأتي مغادرة بولند للمملكة بالتزامن مع الجدل المثار والشائعات حول ايقافها، بعد الهدية المثيرة للجدل التي تلقتها منذ أيام، والتي زعم أن قيمتها 3 ملايين ريال.

يذكر أن شرطة الرياض قد ألقت القبض على ثلاثة أشخاص متورطون في القصة، أوهموا بولند أن الهدايا من جهات رسمية طمعًا في استغلال ذلك بصورة سيئة لمآربهم الشخصية.

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