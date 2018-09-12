ثلاثيني يقتل والده المسن بـ 4 طعنات ويردد: ” قتلت الشيطان “

تونس(صدى):

في جريمة مروعة، شهدتها تونس، أقدم شاب ثلاثيني على قتل والده العجوز، أمس الثلاثاء، مسددًا له 4 طعنات بالسكين.

واستقرّت ثلاث طعنات منها على مستوى الأذنين ورابعة على مستوى الخد، وأخذ يردد الشاب عبارة ” أنّه قتل الشيطان “.

وبالتحقيق تبين أن الشاب يعاني اضطرابات نفسية حادة وأنّه لم يجنح إلى الهرب بل سلّم نفسه إلى السلطات الأمنيّة.

وتم التحفظ على القاتل ،وفتح تحقيقيًا من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار.