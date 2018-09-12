ثلاثيني يقتل والده المسن بـ 4 طعنات ويردد: ” قتلت الشيطان “
في جريمة مروعة، شهدتها تونس، أقدم شاب ثلاثيني على قتل والده العجوز، أمس الثلاثاء، مسددًا له 4 طعنات بالسكين.
واستقرّت ثلاث طعنات منها على مستوى الأذنين ورابعة على مستوى الخد، وأخذ يردد الشاب عبارة ” أنّه قتل الشيطان “.
وبالتحقيق تبين أن الشاب يعاني اضطرابات نفسية حادة وأنّه لم يجنح إلى الهرب بل سلّم نفسه إلى السلطات الأمنيّة.
وتم التحفظ على القاتل ،وفتح تحقيقيًا من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53866 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 18640 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 859 ] نشر منذ 48 دقيقة
المضطرب نفسيا يفترض علاجه في مصحة نفسية لأنه خطر على المجتمع خصوصا أهله..رحم الله الأب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9998 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32995 ] نشر منذ 18 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل.