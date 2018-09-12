الاتحاد يعين الدكتور محمد السليمان مديراً للفريق .. ويصدر عدد من القرارات

ماجد محمد(صدى):

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد، عدة قرارات خلال اجتماعه الدوري، الذي عقده مساء الثلاثاء برئاسة الأستاذ نواف بن ناصر المقيرن.

وقرَّر مجلس الإدارة، تعيين الدكتور محمد السليمان مديرًا للفريق خلفًا للكابتن حسين الصادق الذي تم تعيينه مديرًا للمنتخب الوطني الأول، على أن يباشر مهامه بعد مباراة القادسية المقبلة.

كما اعتمد المجلس ما رفعه عضو المجلس التنفيذي لكرة القد باستحداث أقسام جديدة في إدارة كرة القدم ضمن خطة التطوير الشاملة.

وكذلك اعتمد تكوين فرق الاتحاد داخل الصالات وتعيين فايز الشمراني مديرًا للفريق، إضافة إلى اعتماد بطاقات العضوية الجديدة وفقًا للآلية المقدمة والمميزات والتي سيتم إطالقها والإعلان عن تفاصيلها خلال شهر أكتوبر المقبل.

واعتمد المجلس، جائزة اتحاد الوطن وفقًا للآلية المقدمة على أن يتم إطلاقها والكشف عن تفاصيلها قبل نهاية العام الميلادي الجاري.

ووجه مجلس الإدارة باستمرار التقاوض والمفضلة بين عدد من العلامات التجارية العالمية في صناعة الملابس والمستلزمات الرياضية للتعاقد معها مستقبلًا.