هكذا كانت قطر وراء شائعات ضبط عيضة المنهالي بتهمة الدعارة والسكر

طلال الضوي(صدى):

كشف المذيع الإماراتي عبدالله محمد الكربي، حقيقة الشائعات المتداولة عن الفنان الإماراتي عيضة المنهالي حول ضبطه في المغرب بصحبة 11 شخصًا من جنسيات عربية بصحبة 30 فتاة مغربية.

وقال ” الكربي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الإشاعة التي طلعت ضد صوت الامارات الفنان عيضة المنهالي هي إشاعة صانعينها القطرييين للإساءة إلى دولة الإمارات لأن الخبر منشور باسم فنان إماراتي ولكن الله يعز الإمارات وفنانها الغالي وابنها البار من هاذي الإشاعة والدليل إنه يصور سناب وانستجرام واليوم يشرب شاهي كرك يعل فيه العافيه ” .

يذكر أن الإعلام المغربي تناول خبر زعم فيه أن الشرطة داهمت إحدى الفيلات بحي النخيل بمراكش على إثر شكوى تقدم بها الجيران، وتم ضبط المتهمين وبينهم عيضة المنهالي بالإضافة إلى مزاعم أخرى تقول إنه كان في حالة سكر.