جامعة جازان توجه رسالة عاجلة لمنسوبيها بعد العاصفة الرعدية

تركي السالم(صدى):

طمأنت جامعة جازان، جميع منسوبيها من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وموظفين على سلامة مرافقها، في إشارة إلى العاصفة الرعدية التي اجتاحت المنطقة.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن الأضرار اقتصرت على تجمعات للمياه في بعض الطرق ومواقف السيارات التي باشرت فرق الصيانة العمل على إزالتها.

ودعت منسوبيها، إلى أخذ الحيطة والحذر وسلوك الطرق الآمنة عند قدومهم لمختلف مرافق الجامعة، مؤكدة ستراعي ظروف من تحتم أمور السلامة تعذر حضوره يوم غد الأربعاء عند نقاش أعذارهم في اللجان الطلابية.