طيران ناس: فتح باب القبول للسعوديات قريبًا

علي القحطاني(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا اليوم الثلاثاء، أن برنامج ” طياري المستقبل ” في المرحلة الأخيرة لبدء فتح باب القبول للمواطنات السعوديات.

وقال في تصريح له : يمكنهن البرنامج التقديم على وظيفة مساعد طيار، مشيرًا إلى أن طيران ناس، يعد أول ناقل وطني سعودي يوطن عمل المرأة السعودية في الوظائف العليا بقطاع الطيران.

وأوضح المهنا أن الشركة تسعى لاستقطاب الشابات السعوديات في وظائف مميزة تمكنهن من الارتقاء بمملكتنا الحبيبة وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030.