بالفيديو.. مليونير مسن يبحث عن فتاة أحلامه بشرط شراء سجادة
أعلن المليونير البريطاني بنجامين سليد 72 عاماً، سليل الملك جورج الرابع، عن رغبته في الزواج من امرأة يبلغ عمرها 35 سنة تقريباً.
واشترط أن تكون ربة بيت قادرة على إطلاق النار وقيادة السيارة والطائرة المروحية، وعلى إنجاب الأطفال، لأنه يحلم بوريث، مؤكدًا أنه غير مؤهل حتى لشراء سجادة، والبيت يحتاج إلى تنظيف وتنظيم وتحديث الديكور.
وأكد سليد في لقاء تلفزيوني له أنّه لا يريد اللجوء إلى خدمات الأشخاص المعنيين بذلك ” لأنهم يطلبون مبالغ كبيرة لا مبرر لها مقابل عملهم ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 18620 ] نشر منذ 44 دقيقة
بيجنك يعدن حدد مكانك بس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53854 ] نشر منذ 31 دقيقة
لاتتباطاهن ,,
,, بس استنتج من كلامك انك قعيطي .. جلده ماتندِّي ، القرش تنكتم انفاسه ويموت ويقطن ماطلعته ،،
,, وهذي عضلة المعضلات ,, لدى البنات الحسناوات ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31064 ] نشر منذ 28 دقيقة
معه عقل مو زي الي يقول ابغي التزوج. ولا تخلف
alfahd42[ عدد التعليقات: 18620 ] نشر منذ 10 دقائق
والله يا لست محرومه انه مامعه ولا عقل على قولة اهل الجنوب ولا كان من زمان معرس توه يعقل سليل الملوك والمليونير
alfahd42[ عدد التعليقات: 18620 ] نشر منذ 9 دقائق
انشهد يا ابو محمد انك صادق قعيطي وتوه يلتفت للذريه ذلحين