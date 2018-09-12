بالفيديو.. مليونير مسن يبحث عن فتاة أحلامه بشرط شراء سجادة

لندن(صدى):

أعلن المليونير البريطاني بنجامين سليد 72 عاماً، سليل الملك جورج الرابع، عن رغبته في الزواج من امرأة يبلغ عمرها 35 سنة تقريباً.

واشترط أن تكون ربة بيت قادرة على إطلاق النار وقيادة السيارة والطائرة المروحية، وعلى إنجاب الأطفال، لأنه يحلم بوريث، مؤكدًا أنه غير مؤهل حتى لشراء سجادة، والبيت يحتاج إلى تنظيف وتنظيم وتحديث الديكور.

وأكد سليد في لقاء تلفزيوني له أنّه لا يريد اللجوء إلى خدمات الأشخاص المعنيين بذلك ” لأنهم يطلبون مبالغ كبيرة لا مبرر لها مقابل عملهم ” .