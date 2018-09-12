مدرب الاتفاق يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الباطن

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب الاتفاق ليوناردو راموس جاهزية فريقه لمواجهة الباطن ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الثلاثاء ، مشددا على جاهزية الفريق لخوض اللقاء وتقديم مستوى أفضل مما قدمه اللاعبون في المباراة السابقة،؛مبينا عدم رضاه بنتيجة المباراة السابقة بالدوري.

وقال قائد الفريق فيليب كيش عن جاهزيته مع زملائه اللاعبين للمباراة: ” وضح لنا مدرب الفريق الأخطاء التى وقعنا بها، وقد حرصنا على تصحيح الأخطاء والعمل على تحسين مستوانا للخروج بنتائج إيجابية في المباريات المقبلة بالنادي من خلال الحصص التكتيكية التي نفذها اللاعبون والتي حدد من خلالها الأسلوب الذي سيدخل به مباراة الباطن ” .

وشهدت التدريبات عودة كل من الحارس رايس مبولحي بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب الجزائري في تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 والمدافع المصري حسين السيد بعد انتهاء اجازته الخاصة التى منحها له مدرب الفريق لعقد حفل زفافه، كما شهدت مشاركة الثلاثي عبدالرحمن العبود وأسامة الخلف وعبدالله الصالح العائدين من المشاركة في معسكر المنتخب السعودي الأول في الرياض.

وتواجد لاعب الوسط محمد الكويكبي في عيادة النادي بعد عودته من المشاركة في معسكر المنتخب السعودي الأول بالرياض، وأجرى بعض الفحوصات في عيادة النادي تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور رياض تركي للوقوف على إصابة اللاعب.