وصيف العالم يسقط أمام الماتادور بسداسية مهينة

نواف السالم(صدى):

تلقى المنتخب الكرواتي، هزيمة قاسية، مساء الثلاثاء، من نظيره الإسباني، بسداسية نظيفة، ضمن مواجهات الجولة الثانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح الأهداف للمنتخب الإسباني، ساؤول في الدقيقة الـ24 من عمر اللقاء، وتلاه هدفين متتاليين لماركو أسينسيو في الدقيقتين 33 و35، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للماتادور الإسباني.

وفي الشوط الثاني، استمر سقوط وصيف العالم وواصل المنتخب الإسباني إمطار شباك كرواتيا بالأهداف بعدما أحرز رودريجيو الهدف الرابع في الدقيقة 50، وأكمل سيرجيو راموس الخماسية في الدقيقة 57، قبل أن يختتم إيسكو السداسية في الدقيقة 70.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، ويظل منتخب كرواتيا وصيف المونديال الماضي بدون نقاط في المركز الأخير.