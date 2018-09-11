عاصفة غبار تجتاح القنفذة.. وأولياء الأمور يناشدون بتعليق الدراسة

عادل الحربي(صدى):

اجتاحت عاصفة غبارية مصحوبة برياح شديدة، منذ قليل، محافظة القنفذة، ما أدى إلى حجب الرؤية على الطرق وخاصة الطرق المفتوحة، وبالتالي شلّ الحركة المرورية.

وفي هذا السياق، أفاد خبراء الطقس باحتمالية استمرار العاصفة حتى صباح غد، مع توقع بهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة.

من جانبهم، ناشد أولياء أمور الطلاب في المحافظة، بتعليق الدراسة يوم غد، بسبب حالة الطقس غير المستقرة التي تشدها المحافظة.

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