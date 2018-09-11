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  3. شاهد .. الفنانة زينب العسكري ورسالة الى بعض النساء

شاهد .. الفنانة زينب العسكري ورسالة الى بعض النساء




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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

نصيحة لك خاصة وللناس ان لاتكثرو السنابات والظخور على مواقع التواصل الاجتماعي لانه غالبا يحرق الانسان ويصيب البعض بالغرور وبعض قد بصاب بالعين او السحر

[ عدد التعليقات: 2070 ] نشر منذ 60 دقيقة

انت وش قصتك ذي اليومين يا زينب
ليكون عدوى وغيرة من حليمة بولند 🤔

[ عدد التعليقات: 18620 ] نشر منذ 51 دقيقة

يمكن بس هي اشوى شوي

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