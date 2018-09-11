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  3. شاهد .. عقاب فتاتان باكستانيتان ضُبطتا تسرقان

شاهد .. عقاب فتاتان باكستانيتان ضُبطتا تسرقان




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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 53854 ] نشر منذ 1 ساعة

ليش تمد يدك على حرمه ياجبان ..قبحك الله ,,

,, لو كان السارق رجل ، لاباس توط في بطنه وسلمه الامن ، لكن حرمه …..تبقى عليك مصيبه…….؟

,, سلمها الأمن وخذ حقك كامل ,,

[ عدد التعليقات: 783 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا الباكستاني الملعون ألي دائم الناس السفهاء والحمقى يظنون انه شجاع بدال مايصفح ويسامح حط حرته باحرييم لا لهن لاحول ولا قوة لكن مااقول الا سحقاً لكل باكستاني وصخ.

[ عدد التعليقات: 18620 ] نشر منذ 54 دقيقة

عنيف

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