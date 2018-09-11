نشر : منذ 2 ساعتين 859 3 فيديوهات متنوعة شاهد .. عقاب فتاتان باكستانيتان ضُبطتا تسرقان الوسوم:السعودية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53854 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش تمد يدك على حرمه ياجبان ..قبحك الله ,,
,, لو كان السارق رجل ، لاباس توط في بطنه وسلمه الامن ، لكن حرمه …..تبقى عليك مصيبه…….؟
,, سلمها الأمن وخذ حقك كامل ,,
M-512🐧[ عدد التعليقات: 783 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الباكستاني الملعون ألي دائم الناس السفهاء والحمقى يظنون انه شجاع بدال مايصفح ويسامح حط حرته باحرييم لا لهن لاحول ولا قوة لكن مااقول الا سحقاً لكل باكستاني وصخ.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18620 ] نشر منذ 54 دقيقة
عنيف