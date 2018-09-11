رجل يفصل رأس زوجته عن جسدها.. وهكذا صدم الشرطة!
أقدم رجل هندي على قتل زوجته بطريقة بشعة بسبب خيانتها، وفصل رأسها عن جسدها وتوجه حاملًا رأسها المبتور لقسم الشرطة.
وتفصيلا؛ قام رجل هندي يدعى ” ساتيش ” (35 عامًا) بالتوجه إلى مركز الشرطة حاملًا منجلًا في يد ورأس زوجته المبتور في اليد الأخرى، قائلا لرجال الشرطة : ” هذه زوجتي يا سيدي، لقد أعطيتها كل الحب الممكن “.
وأمر أحد رجل الشرطة القاتل بإدخال رأس القتيلة في الكيس الذي أخرجه منها نظرا لأن المشهد مروع ، بعد إعادة الرأس للكيس، أخبر ساتيش رجال الشرطة أن زوجته كانت تخونه، وأنه فقد أعصابه بعد رؤيتها برفقة رجل آخر.
وأكد الزوج القاتل أن زوجته أختارت عشيقها على الرغم من كونه حرفيًا ومجرمًا، وأنها حصلت على قرض بمبلغ 300 ألف روبية هندية (حوالي 3 آلاف جنيه إسترليني) وأعطت المال لعشيقها.
وتمكنت رجال الشرطة من اعتقال “ساتيش ” بعد أن أرشدهم إلى موقع بقية جثة زوجته.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 783 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، متخلف الله لايبلانا ، كان طلقتها وخلاص لكن مسألة القتل ماراح تسعد الإنسان لأن القتل راح يدخلك النار فهو خسر حياته بعد.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18622 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح تستاهل بس كان تعوذت من بليس وتركتها بعد ماتشبع من رنها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53854 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, رحت برجليك لمزبن الجاني ياساتيش ,, مايقدرون يطلعونك اهلك باالمناقيش ,,