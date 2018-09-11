بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين عدد من النساء وسط شارع عام بالرياض
أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، عدد من النساء يتشاجرن وسط شارع عام تسير فيه عدد من السيارات في الرياض .
وظهرفي الفيديو قيام امرأة بتوجيه لكمات قوية وشد الشعر للمرأة الأخرى حتى سقط طفل رضيع من يدها على الأرض.
وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن تشاجر النساء في الأماكن العامة أمر غريب وغير مرغوب فيه.
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 1 ساعة
ياربــي،،،أكيد تـأذى الطفل😢😢حـرااام عليكم
zezu[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 1 ساعة
كأنهم متسولات..
alfahd42[ عدد التعليقات: 18621 ] نشر منذ 52 دقيقة
يمكن متسولات تهاوشن على الاشارة
زائر[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 47 دقيقة
عادي البلد ممتليه من المتسولين أشقاء
روميو[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 36 دقيقة
والله اني افكرها دميه لعبه مسكيين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16978 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله ياخذ عقلك انتي وياها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53854 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ماحسافه إلا على الطفل .. ويش ذنب الرضيع .. ؟
,, اما انتن ياقليلات الحياء بقريح جد السعاره .. مالكن إلا مزبن الجاني اللي طويل جداره ,,
حسين عبدالغني[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 24 دقيقة
بإذن الله حقوق الانسان والنيابة يقبضون على هذولا الصيع
مجرد رأي[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 16 دقيقة
والله لابد من وجود أو تشكيل
الشرطه النسائية
تختص بكل ماهو بالأنثى
مرور نسائي
دوريه نسائي
زي موظفات السجون
والجوازات
هيا بالله هذولا مين يفك بينهم
قالبين أمها مصارعه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1886 ] نشر منذ 14 دقيقة
سؤال؟؟ لمن يملك الإجابة؟؟
هل يوجد في مدينة الرياض !!مكتب مكافحة تسول!!
صورة مع التحية:- لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي؟؟
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3957 ] نشر منذ 7 دقائق
حسبي الله عليكم ونعم الوكيل حز الطفل بقلبي يطيح وتشيله وترميه الله لايبارك فيك من ام ولايبارك بالي معك
alfahd42[ عدد التعليقات: 18621 ] نشر منذ 6 دقائق
صراحه مكاتب مكافحة التسول معد اشوف لها دور