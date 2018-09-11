بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين عدد من النساء وسط شارع عام بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، عدد من النساء يتشاجرن وسط شارع عام تسير فيه عدد من السيارات في الرياض .

وظهرفي الفيديو قيام امرأة بتوجيه لكمات قوية وشد الشعر للمرأة الأخرى حتى سقط طفل رضيع من يدها على الأرض.

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن تشاجر النساء في الأماكن العامة أمر غريب وغير مرغوب فيه.