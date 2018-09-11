بالفيديو.. ” المصلح ” يكشف حكم اختلاء الراقي بالمرأة
أوضح الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم اختلاء الراقي بالمرأة.
وأكد ” المصلح ” ، خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أنه لا يجوز ذلك، مضيفًا أنه لا ينبغي أن تذهب المرأة للراقي الذي يشترط الخلو بها.
وأضاف أن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، والقارئ قد يفتتن ويصدر منه ما لا يجوز من الأعمال، لذلك يجب على المؤمن أن يوقف مثل هذه الأعمال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53854 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسنت .. وبارك الله فيك ياشيخ .. آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 18622 ] نشر منذ 48 دقيقة
جزاك الله خير