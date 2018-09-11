بالفيديو.. ” المصلح ” يكشف حكم اختلاء الراقي بالمرأة

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم اختلاء الراقي بالمرأة.

وأكد ” المصلح ” ، خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أنه لا يجوز ذلك، مضيفًا أنه لا ينبغي أن تذهب المرأة للراقي الذي يشترط الخلو بها.

وأضاف أن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، والقارئ قد يفتتن ويصدر منه ما لا يجوز من الأعمال، لذلك يجب على المؤمن أن يوقف مثل هذه الأعمال.