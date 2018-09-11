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بحضور آل سويلم.. النصر يواصل تدريباته استعداداً لـ ” الفيصلي “

بحضور آل سويلم.. النصر يواصل تدريباته استعداداً لـ ” الفيصلي “
ماجد محمد(صدى):

واصل فريق نادي النصر لكرة القدم تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب الرمز استعدادا لملاقاة الفيصلي ، وذلك بحضور رئيس النادي الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم.

التقى مدرب الفريق الأول دانييل كارنييو بالاعبين قبل بداية التدريبات، وركز الجهاز الفني في البداية على الجوانب اللياقية .

وطبق كارينيو عددا من الجمل التكتيكية وذلك، استعدادا لمباراة الفريق مساء الجمعة القادمة أمام نادي الفيصلي .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18622 ] نشر منذ 60 دقيقة

بالتوفيق للعالمي

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