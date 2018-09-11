بحضور آل سويلم.. النصر يواصل تدريباته استعداداً لـ ” الفيصلي “
واصل فريق نادي النصر لكرة القدم تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب الرمز استعدادا لملاقاة الفيصلي ، وذلك بحضور رئيس النادي الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم.
التقى مدرب الفريق الأول دانييل كارنييو بالاعبين قبل بداية التدريبات، وركز الجهاز الفني في البداية على الجوانب اللياقية .
وطبق كارينيو عددا من الجمل التكتيكية وذلك، استعدادا لمباراة الفريق مساء الجمعة القادمة أمام نادي الفيصلي .
alfahd42[ عدد التعليقات: 18622 ] نشر منذ 60 دقيقة
بالتوفيق للعالمي