سبعيني يفقد ثروته بعد تبرعه بالخطأ

أميره خالد(صدى):

فقد رجل سبعيني، جميع مدخراته في غمضة عين عندما قرَّر التبرع في حملة تمويل جماعي لامرأة طردت من عملها، إلا أنه بدلًا من أن يتبرع بـ 15 دولارًا أمريكيًا فقد تبرع بـ15 ألف دولار أمريكي.

البداية، كانت عندما قرأ جيم هاك البالغ 72 عامًا من العمر، على أحد المواقع الإلكترونية، عن إيزا غالو التي تم طردها من عملها في مطار دالاس، وقرر حينها المساهمة في حملة التبرعات التي أطلقها الموقع.

وارتكب المسن خطًأ وهو يدخل الرقم على الموقع، ولكنه أدرك الخطأ بعد فوات الآوان، لذلك قرَّر الاتصال بالموقع وشرح لهم ما حدث معه، إلا أنه لم يجد منهم ما يرضيه.

وبعد عدة محاولات ومفاوضات، تمكن الرجل من الحصول على وعد بإعادة المبلغ الذي سحب من رصيده.