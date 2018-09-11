وثيقة قديمة تكشف رد فعل الملك سعود تجاه المتسببان في وفاة الأميرة جوزاء

نايف السالم(صدى):

كشفت وثيقة من صحيفة ” أم القرى ” في عددها رقم 1828 لعام 1960م، رد فعل الملك سعود تجاه المواطنان اللذان تسببا في الحادث الذي أودى بحياة الأميرة جوزاء ابنة الملك.

وأوضحت الوثيقة، أن الملك سعود، أمر بالتعامل معهما باللين وألا يتم إيذائهما، كما أمر بعد الحادث بيوم بإطلاق سراحهما والعفو عنهما.

وكان قد وقع الحادث بالقرب من إحدى بوابات قصر الناصرية، حيث اصطدمت سيارة كان يقلها مواطنين بسيارة كان تقل بعضًا من أفراد الأسرة المالكة، لتتوفى على إثرها ابنة الملك سعود، فيما أصيبت اثنتان برضوض وجروح مختلفة.

وبيّنت الوثيقة، أن المواطنين رفعا برقية شكر للملك فور خروجهما، عبّرا فيها عن امتنانهما للعفو الذي شملهما.