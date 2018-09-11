وثيقة قديمة تكشف رد فعل الملك سعود تجاه المتسببان في وفاة الأميرة جوزاء
كشفت وثيقة من صحيفة ” أم القرى ” في عددها رقم 1828 لعام 1960م، رد فعل الملك سعود تجاه المواطنان اللذان تسببا في الحادث الذي أودى بحياة الأميرة جوزاء ابنة الملك.
وأوضحت الوثيقة، أن الملك سعود، أمر بالتعامل معهما باللين وألا يتم إيذائهما، كما أمر بعد الحادث بيوم بإطلاق سراحهما والعفو عنهما.
وكان قد وقع الحادث بالقرب من إحدى بوابات قصر الناصرية، حيث اصطدمت سيارة كان يقلها مواطنين بسيارة كان تقل بعضًا من أفراد الأسرة المالكة، لتتوفى على إثرها ابنة الملك سعود، فيما أصيبت اثنتان برضوض وجروح مختلفة.
وبيّنت الوثيقة، أن المواطنين رفعا برقية شكر للملك فور خروجهما، عبّرا فيها عن امتنانهما للعفو الذي شملهما.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53854 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمه الله .. وعظم الله اجره وجعلها في موازين حسناته ,, آمين ,,
.. هذي هي شيمة الملوك .. العفو عند المقدره ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2070 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يرحمة ويغفر لة
لعل عفوة عند المقدرة سببآ لعفو الله عنة
رحم الله جميع ملوكنا وحفظ الله سلمان الحزم
alfahd42[ عدد التعليقات: 18622 ] نشر منذ 49 دقيقة
رحمه الله .. وعظم الله اجره وجعلها في موازين حسناته ,, آمين ,,
.. هذي هي شيمة الملوك .. العفو عند المقدره ,,
صدق يا عميد صدى