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بالصور.. فريق الهلال يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الرائد

بالصور.. فريق الهلال يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الرائد
نواف السالم(صدى):

واصل فريق الهلال لكرة القدم مساء اليوم تدريباته ، استعداداته لمواجهة مضيفه الرائد السبت المقبل.

تركز المران على الجوانب اللياقة والفنية في صالة الأعداد البدني واللعب.

طبق ” جيوسياسية ” تدريبات فنية منوعة اختتمها بمناورة ، شهدت مشاركة محمد البريك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي .

اد لاعبو الفريق الدوليين مران استرجاعيا بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب، كما تواجد البيروفي ” أندري كاريلو ” في العيادة الطبية نظير تعرضه لشد في عضلة الساق بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده .

أجرى الثلاثي ” بوتيا ” ، الحافظ ، العابد ، مرانا لياقيا بالجري حول الملعب.


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