” سلطان المطوع ” يتفقد المراكز التوجيهية ويطلع على الاستعدادات لموسم العمرة

نايف السالم(صدى):

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان المطوع بجولة تفقدية على المراكز التوجيهية العاملة للموسم الثاني لحج هذا العام 1439هـ في مركز البقيع ومركز الشهداء ومركز المنطقة المركزية ومركز الخندق ونقاط التوزيع في كل من نقطة حجاج البر ونقطة حجاج الجو والبحر ونقطتي مسجد قباء والميقات والتقى بأعضاء الهيئة العاملين.

واطلع على انشطة المراكز التوجيهية في التوعية والتوجيه والارشاد لزوار طيبة الطيبة خلال الموسم الثاني للحج كما اطلع على مدى استعدادات المراكز التوجيهية لموسم العمرة والزيارة خلال الموسم القادم 1440هـ وحث العاملين من أعضاء الهيئة والمترجمين على بذل مزيداً من الجهد والتفاني في العمل والتوجيه والارشاد بالأسلوب المناسب والحكمة والموعظة الحسنة والالتزام بالأنظمة والتعليمات .

تجدر الإشارة إلى أن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة يعمل ضمن خطة الرئاسة العامة خلال موسم حج هذا العام وبتوجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ومتابعة معالي الرئيس الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.