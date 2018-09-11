وظائف شاغرة في سيمينس الألمانية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة سيمينس الألمانية الدوليةSIEMENS، وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس أول تركيب واختبار الاتصالات- مشروع المترو الرياض، مسؤول أعمال الموارد البشرية الخبر، مدير موقع المحطة الفرعية- مشروع المترو الرياض، مدير موقع- مشروع المترو الرياض.

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