هطول أمطار غزيرة بجازان.. والدوريات تجلي المتنزهين من الواجهة البحرية

تركي السالم(صدى):

شهدت سواحل منطقة جازان اليوم صواعق رعدية، فيما سقطت أمطاراً غزيرة على المرتفعات الجبلية مصحوبة برياح كثيفة.

وتمكنت الدوريات الأمنية من إجلاء عدداً من العائلات والمتنزهين، بعد أن طلبوا عبر نداء الاستغاثة إثر هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة جازان، وذلك بمشاركة الهلال الأحمر السعودي.

وطالب الدفاع المدني المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبًا بتوخي الحيطة والحذر، خصوصاً أن المنطقة تشهد تلك الفترة سقوط أمطار وجريان السيول وهبوب الرياح الشديدة، متمنياً السلامة للجميع.

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