رد فعل حليمة بولند بعد القبض على أصحاب هدية الثلاثة ملايين ريال

أميرة خالد(صدى):

علقت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، على خبر القبض على النصابين الذي تلقت منهم هدية تحمل انتحال اسم جهة رسمية في المملكة.

وقالت حليمة بولند عبر حسابها الرسمي على ” سناب شات ” : الحمد لله اللي حفظني من هالنصابين.. ألف شكر لرجال الداخلية في السعودية على مجهودهم في حفاظهم على سلامة وأمن كل من يتواجد على أرضهم الطاهرة.

ويذكر أن شرطة الرياض تمكنت من القبض على 3 أشخاص انتحلوا شخصية رسمية ، وقدموا باسمه هدية للإعلامية الكويتية.