بالصور.. طفلة تقلق في الامتحانات.. والعرق ” دم “

أميره خالد(صدى):

تعاني طفلة فيتنامية، من حالة غريبة تسبب له عرق الدم، خاصة في أوقات الامتحانات المدرسية، فيما يعتقد الأطفال أنها تعاني من داء الديان الدموية وهو ظاهرة نادرة لا يفهمها العلم كثيرًا.

وظهرت أعراض الحالة للطفلة البالغة 11 عامًا من العمر، لأول مرة قبل أشهر أثناء المذاكرة والتحضير للامتحانات، وقد تم تشخيصها حينها بأنها إصابة جلدية وإعطائها دورة علاجية، لكن المشكلة استمرت وكان على الأطباء إعادة النظر.

ويعتقد الآن الأطباء في مستشفى كيو هوا لجراحة الجلد، أن الفتاة مصابة بجلطات دموية (hematidrosis)، ومن المعروف عن هؤلاء المرضى أن لديهم مستويات أدرينالين أعلى بنحو 20 مرة من مستوى الشخص السليم.

ويؤدي القلق الشديد، إلى ارتفاع ضغط الدم بشدة ومن ثم يتعرق المرضى، فيما يخرج العرق من الجسم كالدم.

وقال مدير المستشفى فو توان آن، إن واحدًا من بين كل عشرة ملايين شخص يتأثر بهذه الظاهرة الغريبة، مضيفًا أن الأعراض مثل التعرق بالدم، قد تحدث عفويًا أو بعد إجهاد عاطفي.

وأضاف: ” يتميز الهيماتريدوز بالدم النازف من الجلد، يعود النزيف إلى تمزق الأوعية الدموية الصغيرة جدا في الجلد ” .

وتابع : ” الخوف والضغط النفسي الشديد يمكن أن يلعبان دوراً في سبب المرض ” .

وأشار إلى أن ” العلاج هو التحدي. قد نستخدم فيتامين ج ومضادات الاكتئاب وبروبرانولول ولكن النتائج غير محددة ” .