مساجد جازان تجمع صلاتي المغرب والعشاء بعد اشتداد الأمطار

تركي السالم(صدى):

جمعت عدد من مساجد منطقة جازان، صلاتي المغرب والعشاء، اليوم الثلاثاء، بسبب اشتداد هطول الأمطار.

وتشهد المنطقة، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة، ما دفع أئمة المساجد إلى تطبيق سنة النبي ” صلى الله عليه وسلم ” في هذه الحالة؛ حيث إن النزول لأداء الصلاة في هذا الوقت يتسبب في مشقة وعناء على المصلين.

ودعا أئمة المساجد، المصلين إلى كثرة الدعاء في وقت هطول الأمطار، مستشهدين بحديث أنس ” رضي الله تعالى عنه ” قائلاً: ” أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر؛ فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لِمَ صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى ” رواه مسلم.

من جانبه، أهاب مدني جازان، بالمواطنين بتوخي الحيطة والحذر واتخاذ التتدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول الأمطار.