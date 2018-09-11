بالفيديو.. المطلق ينصح الزوجات بالابتعاد عن ملاحقة أزواجهن بهذه العبارات
دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق الزوجات بالإبتعاد عن ملاحقة أزواجهن عبر الهواتف لأنها تسبب الكثير من المشاكل.
وقال ” المطلق ” في حلقة من برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية الأولى ، لابد أن تبتعد الأزواج عن ملاحقة الأزواج بالهاتف مرددين هذه الجمل ” وين رحت ” ، ” وين جيت ” ، ” ليش ماجيت ” .
وأكد ” المطلق ” أن الملاحقة المستمرة بهذا الشكل تتسبب في الكثير من المشاكل وتحرجه أمام الناس بكثرة الاتصالات.
وطالب الشيخ المطلق الزوجات إلى استبدال العبارات السابقة بأخرى، كإرسال رسائل مثل ” متى بتجي يا حبيبي ” ، ” متى بتجي يا نور البيت ” ، لأنها عبارات تفتح قلب الزوج، مؤكدا أن هذه الكلمات البسيطة تفتح قلب الرجل.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 1 ساعة
وربنا المطلق بيقول كلام صح
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 1 ساعة
صح✌
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 1 ساعة
بس اعتقد الاسئلة اللي الزوجة بتسالها دي بتكون بردو من شدة حبها لزوجها وغيرتها عليه ولا ايه ؟؟
حد يفيديني يا جماعه كي لا اقع ف الاخطاء دي مستقبلا
M-512🐧[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 1 ساعة
والله العظيم ان الشيخ صادق انا كمثال وانا عزوبي ماتزوجت متعقد نفسياً من أهلي لكن الشكوى لله صابر عليهم علشان هم مصدر سعادتي.
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 33 دقيقة
هناك فرق بين أسئلة الٱهتمام والأسئلة المزعجة الأخرى..أسئلة الإهتمام مثلاً عند التأخر أو عدم الإتصال طول اليوم أو تغير المزاج إلخ…..أما الأسئلة الثانية المزعجة من اتصل بك؟أين أنت ذاهب؟؟ مع من كنت تتكلم؟؟ راجع من العمل تقوليله وين كنت!!!!!أكيد ماكان في جزر المالديف😹
وفي النهاية كل وحدة تعرف طباع زوجها ومايزعجه ومالايزعجه،،،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53833 ] نشر منذ 11 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وبارك فيك ,, آمين ,,