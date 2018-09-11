بالفيديو.. المطلق ينصح الزوجات بالابتعاد عن ملاحقة أزواجهن بهذه العبارات

علي القحطاني (صدى):

دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق الزوجات بالإبتعاد عن ملاحقة أزواجهن عبر الهواتف لأنها تسبب الكثير من المشاكل.

وقال ” المطلق ” في حلقة من برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية الأولى ، لابد أن تبتعد الأزواج عن ملاحقة الأزواج بالهاتف مرددين هذه الجمل ” وين رحت ” ، ” وين جيت ” ، ” ليش ماجيت ” .

وأكد ” المطلق ” أن الملاحقة المستمرة بهذا الشكل تتسبب في الكثير من المشاكل وتحرجه أمام الناس بكثرة الاتصالات.

وطالب الشيخ المطلق الزوجات إلى استبدال العبارات السابقة بأخرى، كإرسال رسائل مثل ” متى بتجي يا حبيبي ” ، ” متى بتجي يا نور البيت ” ، لأنها عبارات تفتح قلب الزوج، مؤكدا أن هذه الكلمات البسيطة تفتح قلب الرجل.