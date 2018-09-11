بالفيديو.. ” طارق الحبيب ” : الزوجة لاتترك زوجها الخائن في هذه الحالة
أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، اليوم الإثنين، سبب الخيانة الزوجية، مؤكدًا أن الشبق الاجتماعي في المجتمعات المغلقة هو السبب الرئيس في ذلك وليس زيادة الشهوة الجنسية.
وقال الحبيب خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” على قناة روتانا خليجية : للمرأة أقول: إذا خان زوجك وهو الراقي المحترم النبيل، فلا يجب أن يُعامل مثل الإنسان غير الراقي.
ووجه الحبيب رسالة للرجال قائلًا: لا يحق لك الاعتداء على زوجتك إذا وجدت منها خيانة، شرعا وقانونا ونظاما، الطرح القرآني لا يجيز ضرب المرأة حتى في هذه الحالة.
وتابع : أسلوب التعامل مع الخيانة قد يقتل الحب تماما، ويجب أن نناقش الخيانة في حدودها، كل من تطلق من رجل نبيل من أجل نزوة عابرة منه.. تندم.
د. #طارق_الحبيب
لا يحق لك الاعتداء على زوجتك إذا وجدت منها خيانة، شرعا وقانونا ونظاما، الطرح القرآني لا يجيز ضرب المرأة حتى في هذه الحالة..#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/x0K89awoaS
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 11, 2018
د. #طارق_الحبيب
للمرأة أقول: إذا خان زوجك وهو الراقي المحترم النبيل، فلا يجب أن يُعامل مثل الإنسان غير الراقي#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/fSELZPVon8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 11, 2018
د. #طارق_الحبيب
الشبق الاجتماعي في المجتمعات المغلقة هو السبب الرئيس في الخيانة الزوجية، وليس زيادة الشهوة الجنسية..#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/2khlIbXemg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 11, 2018
د. #طارق_الحبيب
أسلوب التعامل مع الخيانة قد يقتل الحب تماما، ويجب أن نناقش الخيانة في حدودها.
كل من تطلق من رجل نبيل من أجل نزوة عابرة منه.. تندم.#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/fqVKCVsEub
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 11, 2018
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 1 ساعة
ايه الموضوع الجرىء دا
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 1 ساعة
ووجه الحبيب رسالة للرجال قائلًا: لا يحق لك الاعتداء على زوجتك إذا وجدت منها خيانة، شرعا وقانونا ونظاما، الطرح القرآني لا يجيز ضرب المرأة حتى في هذه الحالة
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لا يجيز ضربها طلقها على طول
ازاي تعيش معاها بعد خيانتها ليك اصلا
رااايق[ عدد التعليقات: 5372 ] نشر منذ 1 ساعة
الراقي المحترم النبيل، فلا يجب أن يُعامل مثل الإنسان غير الراقي *!!!
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يعني تجيب له عصير فراولة يشرب مثلاً وتقوله مرة ثانية بلييز لاتخوني **!!
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ياااا بوووي * سيدتي وعزيزتي الزوجة ** إذا عرفتي أنه خانك !!!
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أديلوا بالشبشب عشان يعرف كيف يكون محترم ونبيل *!!!
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وإذا فيه عسووو بعد يكون أفضل عشان تلسبيه تلسب *** !!!
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قال محترم ونبيل قال *!! ههههههههههههههههههه
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 48 دقيقة
الخيانة صفة حيوانية وليس إنسانية حتى نتباحث فيها
تعليق[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 47 دقيقة
تشجعوا أشباه الرجال على الخيانة!!!حسبي الله عليكم
الخائن يعني زاني وبشر الزاني بخراب بيته
اذلف ياللي اسمك إيه