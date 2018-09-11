بالفيديو.. ” طارق الحبيب ” : الزوجة لاتترك زوجها الخائن في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، اليوم الإثنين، سبب الخيانة الزوجية، مؤكدًا أن الشبق الاجتماعي في المجتمعات المغلقة هو السبب الرئيس في ذلك وليس زيادة الشهوة الجنسية.

وقال الحبيب خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” على قناة روتانا خليجية : للمرأة أقول: إذا خان زوجك وهو الراقي المحترم النبيل، فلا يجب أن يُعامل مثل الإنسان غير الراقي.

ووجه الحبيب رسالة للرجال قائلًا: لا يحق لك الاعتداء على زوجتك إذا وجدت منها خيانة، شرعا وقانونا ونظاما، الطرح القرآني لا يجيز ضرب المرأة حتى في هذه الحالة.

وتابع : أسلوب التعامل مع الخيانة قد يقتل الحب تماما، ويجب أن نناقش الخيانة في حدودها، كل من تطلق من رجل نبيل من أجل نزوة عابرة منه.. تندم.

د. #طارق_الحبيب

لا يحق لك الاعتداء على زوجتك إذا وجدت منها خيانة، شرعا وقانونا ونظاما، الطرح القرآني لا يجيز ضرب المرأة حتى في هذه الحالة..#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/x0K89awoaS — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 11, 2018