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” ترامب ” يشعل أمريكا بسلوكه الغريب في حفل تأبيني لهجمات 11 سبتمبر

” ترامب ” يشعل أمريكا بسلوكه الغريب في حفل تأبيني لهجمات 11 سبتمبر
واشنطن(صدى):

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدل واسع من قبل الرأي العام الأمريكي، بعد تحيته للمؤيدين بشكل غريب، وذلك بعد وصوله إلى ولاية بنسلفانيا قبل حفل تأبيني لهجمات 11 سبتمبر.

وقام ” ترامب ” ، بتحية المؤيدين من خلال رفع قبضتيه في الهواء مع القيام بحركة غريبة بوجهه، فيما كانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب تسير خلفه بخطى ثابتة.

وانتشرت صورة ” ترامب ” بهذه الحركة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أدان منتقدو الرئيس الأمريكي هذا السلوك.

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 18582 ] نشر منذ 2 ساعتين

اصلا هو خالي من السلوك

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههه

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