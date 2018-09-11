” ترامب ” يشعل أمريكا بسلوكه الغريب في حفل تأبيني لهجمات 11 سبتمبر

واشنطن(صدى):

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدل واسع من قبل الرأي العام الأمريكي، بعد تحيته للمؤيدين بشكل غريب، وذلك بعد وصوله إلى ولاية بنسلفانيا قبل حفل تأبيني لهجمات 11 سبتمبر.

وقام ” ترامب ” ، بتحية المؤيدين من خلال رفع قبضتيه في الهواء مع القيام بحركة غريبة بوجهه، فيما كانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب تسير خلفه بخطى ثابتة.

وانتشرت صورة ” ترامب ” بهذه الحركة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أدان منتقدو الرئيس الأمريكي هذا السلوك.