” ترامب ” يشعل أمريكا بسلوكه الغريب في حفل تأبيني لهجمات 11 سبتمبر
أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدل واسع من قبل الرأي العام الأمريكي، بعد تحيته للمؤيدين بشكل غريب، وذلك بعد وصوله إلى ولاية بنسلفانيا قبل حفل تأبيني لهجمات 11 سبتمبر.
وقام ” ترامب ” ، بتحية المؤيدين من خلال رفع قبضتيه في الهواء مع القيام بحركة غريبة بوجهه، فيما كانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب تسير خلفه بخطى ثابتة.
وانتشرت صورة ” ترامب ” بهذه الحركة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أدان منتقدو الرئيس الأمريكي هذا السلوك.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18582 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلا هو خالي من السلوك
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه