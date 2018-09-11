بالفيديو.. سقوط عمود إنارة على سيارة في جازان

تركي السالم(صدى):

باشر رجال الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، سقوط عمود إنارة على سيارة في جازان بحي الروضة بعد انفجاره نتيجة الامطار التي تشهدها المنطقة حاليا.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفجار عمود الضغط العالي في حي الروضة حيث كان ملاصق لمساكن أهالي الحي، مما أثار خوفهم.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت استمرارهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها، غدًا الأربعاء.