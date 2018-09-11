بالفيديو.. أولياء أمور يروون معاناتهم بعد رفع الدعم عن مصابي متلازمة داون

نايف السالم(صدى):

فتح الإعلامي علي العلياني، اليوم الثلاثاء، ملف رفع الدعم عن ذوي متلازمة داون بعد أن كان يتم توفيره من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وعرض ” العلياني ” في برنامجه ” معالي المواطن ” ، بيان وزارة العمل بشأن رفع الدعم عن ذوي الإعاقة، والذي أكدت فيه أن بعض المستفيدين من الدعم لم يحدثوا بياناتهم في المدة التي منحتها لذلك تم رفع الدعم عنهم.

وقال عبدالله الحربي، ولي أمر تلميذ مصاب بمتلازمة داون، إن هناك فجوة بين الوزارة والمدرسة التي يدرس فيها ابنه، واتضح في النهاية أن الوزارة شكلت لجنة صنفت المدرسة كمدارس تعليمية وليست كرعاية نهارية، مضيفًا أنه يتم رفع رسوم على الطلاب إلى 35%.

فيما أوضح ولي أمر أخر، أنه قضى سنة ونص يراجع وزارة العمل وتم إخباره بأن الإعانة قد سددت عنهم، ولكن فوجئ بعد ذلك بخطاب له لدفع الرسوم.

بيان توضيحي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول دعم ذوي الإعاقة #معالي_المواطن pic.twitter.com/5wDQkTpCzS — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 11, 2018

ولي أمر طفل مصاب بمتلازمة داون يتحدث عن ارتفاع الرسوم على الطلاب #معالي_المواطن pic.twitter.com/O31prmmXqg — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 11, 2018