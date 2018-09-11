شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة في 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة التصنيع الوطنية وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وينبع، مبينة أن الوظائف المتاحة وفق مسميات مشرف الكهرباء (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية مدير منتجات التطوير والدعم الفني (الدمام)، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (الهندسة الكيميائية، والميكانيكية، والكهربائية، والإلكترونيات)، أخصائي أول- المشتريات اللوجيستية (الرياض) درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي أول- الموارد البشرية (ينبع) درجة البكالوريوس في تخصصات (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأضافت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 سبتمبر 2018م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .