أودي TT RS بوجه لامبورجيني أوروس تثير الحيرة

أميره خالد(صدى):

تنطلق في العديد من المناسبات والأوقات سيارات غريبة ومختلفة على صفحات الانترنت وآخر هذه السيارات تضمنت لامبورجيني أوروس التي ظهرت في صورة مقدمتها الأمامية موضوعة على سيارة أودي TT RS. ولكن السيارة التي نراها هنا هي عبارة عن صورة تخيلية تضع وجه سيارة أوروس الشهير الجذاب على جسم سيارة أودي بمحرك خماسي الاسطوانات.

وكما يظهر من الصورة فالسيارتين أوروس وTT RS ليستا الوحيدتين الحاضرتين في الصور حيث توجد بعض اللمسات من موديلات أخرى فالجناح الخلفي للسيارة يأتي من موديلات لامبورجيني أفينتادور SVJ. أما العجلات ومرايا الأبواب فتأتي من موديلات بورشة 911 GT3 RS.

وليست هذه أول مرة يتم تخيل فيها سيارة أودي بواجهة من سيارات لامبورجيني حيث تم تخيل سيارة أودي R8 من قبل بمقدمة من سيارات لامبورجيني في وقت سابق.