مانشيني : متفائلاً رغم أزمة المنتخب الإيطالي

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، على أنه متفائلاً، على الرغم من استمرار أزمة “ الأزوري ” ، وخسارته أمام مضيفه البرتغالي 0-1، في مباراته الثانية ضمن دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

ويذكر أن البرتغال خرجت منتصرة من مباراتها الأولى في المسابقة القارية الجديدة، رغم غياب نجمها وقائدها كريستيانو رونالدو.

في حين تجد إيطاليا نفسها في أخر المجموعة الثالثة للمستوى الأول بعد مباراتين، وذلك لتعادلها الجمعة على أرضها أمام بولندا 1-1.