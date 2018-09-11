  • الثلاثاء 11

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. وافد أسيوي يضع حدا لحياته

وافد أسيوي يضع حدا لحياته

وافد أسيوي يضع حدا لحياته
نايف السالم(صدى):

وضع عامل أسيوي، حدًا لحياته وقرَّر الانتحار عبر الصعود لأحد محولات كهرباء الضغط العالي ويلقى مصرعه.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة الأحساء تباشر بلاغًا عن العثور على وافد أسيوي ثلاثيني متوفى بالقرب من ميدان الفروسية.

وأشار إلى أن المتوفى انتحر عقب معرفته بقرب انتهاء عقده وعودته إلى بلاده، فيما تم إحالته جثمانه إلى الطب الشرعي.


الوسوم:

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 1 ساعة

جهنم وبئس المصير

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 1 ساعة

والوافد دا جاي ينتحر عندنا

[ عدد التعليقات: 53833 ] نشر منذ 13 دقيقة

الدايم الله سبحانه ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *