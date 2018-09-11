وافد أسيوي يضع حدا لحياته

نايف السالم(صدى):

وضع عامل أسيوي، حدًا لحياته وقرَّر الانتحار عبر الصعود لأحد محولات كهرباء الضغط العالي ويلقى مصرعه.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة الأحساء تباشر بلاغًا عن العثور على وافد أسيوي ثلاثيني متوفى بالقرب من ميدان الفروسية.

وأشار إلى أن المتوفى انتحر عقب معرفته بقرب انتهاء عقده وعودته إلى بلاده، فيما تم إحالته جثمانه إلى الطب الشرعي.