وافد أسيوي يضع حدا لحياته
وضع عامل أسيوي، حدًا لحياته وقرَّر الانتحار عبر الصعود لأحد محولات كهرباء الضغط العالي ويلقى مصرعه.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة الأحساء تباشر بلاغًا عن العثور على وافد أسيوي ثلاثيني متوفى بالقرب من ميدان الفروسية.
وأشار إلى أن المتوفى انتحر عقب معرفته بقرب انتهاء عقده وعودته إلى بلاده، فيما تم إحالته جثمانه إلى الطب الشرعي.
مؤدب[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 1 ساعة
جهنم وبئس المصير
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 1 ساعة
والوافد دا جاي ينتحر عندنا
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 56 دقيقة
إحالة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31059 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53833 ] نشر منذ 13 دقيقة
الدايم الله سبحانه ,,