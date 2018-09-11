بالفيديو.. لحظات هبوب الرياح وهطول الأمطار على جازان

تركي السالم(صدى):

وثَّق مواطن، في مقطع فيديو، بداية هطول الأمطار في منطقة جازان وكذلك لحظات هبوب الرياح عليها، والتي تشهدها المنطقة مساء اليوم.

وبدأت الأمطار في الهطول على عدة محافظات في جازان ومنها العارضة وصامطة وأحد المسارحة والداير، منذ نحو ساعة، وتتنوع من متوسطة إلى غزيرة.

يذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة على الحد الجنوبي.