” طيران أديل ” يعلن لأول مرة عن وظائف مضيف جوي للسعوديات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن طيران أديل عبر صفحة التوظيف عن احتياج الشركة لسعوديات وسعوديين لشغل وظيفة مضيف جوي على رحلات طيران أديل .

وأوضح طيران اديل أنه يتوفر 20 وظيفة للفتيات السعوديات و 15 وظيفة الرجال السعوديين ،مبينة أن التقديم يبدأ على الوظائف اعتبارًا من اليوم وحتى 30 سبتمبر عبر الموقع .

وأضاف أنه لابد أن المؤهل يكون دبلوم كحد أدنى ، وشرط العمر للفتيات ان تكون بين 23-30 سنة وللرجال بين 23-29 سنة، ومقر الرحلات ينطلق من محافظة جدة .