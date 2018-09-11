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” طيران أديل ” يعلن لأول مرة عن وظائف مضيف جوي للسعوديات

” طيران أديل ” يعلن لأول مرة عن وظائف مضيف جوي للسعوديات
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن طيران أديل عبر صفحة التوظيف عن احتياج الشركة لسعوديات وسعوديين لشغل وظيفة مضيف جوي على رحلات طيران أديل .

وأوضح طيران اديل أنه يتوفر 20 وظيفة للفتيات السعوديات و 15 وظيفة الرجال السعوديين ،مبينة أن التقديم يبدأ على الوظائف اعتبارًا من اليوم وحتى 30 سبتمبر عبر الموقع .

وأضاف أنه لابد أن المؤهل يكون دبلوم كحد أدنى ، وشرط العمر للفتيات ان تكون بين 23-30 سنة وللرجال بين 23-29 سنة، ومقر الرحلات ينطلق من محافظة جدة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 18565 ] نشر منذ 24 دقيقة

دبلوم اجل الثانويه وش بيسوي

[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 19 دقيقة

افلحنا

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