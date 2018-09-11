” طيران أديل ” يعلن لأول مرة عن وظائف مضيف جوي للسعوديات
أعلن طيران أديل عبر صفحة التوظيف عن احتياج الشركة لسعوديات وسعوديين لشغل وظيفة مضيف جوي على رحلات طيران أديل .
وأوضح طيران اديل أنه يتوفر 20 وظيفة للفتيات السعوديات و 15 وظيفة الرجال السعوديين ،مبينة أن التقديم يبدأ على الوظائف اعتبارًا من اليوم وحتى 30 سبتمبر عبر الموقع .
وأضاف أنه لابد أن المؤهل يكون دبلوم كحد أدنى ، وشرط العمر للفتيات ان تكون بين 23-30 سنة وللرجال بين 23-29 سنة، ومقر الرحلات ينطلق من محافظة جدة .
alfahd42[ عدد التعليقات: 18565 ] نشر منذ 24 دقيقة
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السعودي[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 19 دقيقة
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