” المالكي ” يوضح ملابسات عدم سفر وفد الحوثيين إلى جنيف

فهمي محمد(صدى):

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن التحالف اعترض 6 صواريخ باليستية أطلقت على أهداف مدنية في المملكة.

وشدَّد ” المالكي ” ، على أن الدفاعات الجوية اعترضت جميع الصواريخ بعكس ما يزعم إعلام مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الصواريخ التي يطلقها الحوثيون يسقط في الداخل اليمني.

وأشار إلى أن التحالف وفر كل التسهيلات لوفد الحوثيين للسفر إلى جنيف بعكس ما يزعم الإعلام الحوثي، مضيفًا أن وفد الحوثيين لم يكن جدياً بالذهاب إلى جنيف.

وأوضح أن محور الضالع سجَّل اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثي والجيش الوطني، كما تم اتخاذ كل الإجراءات لتأمين الملاحة البحرية من تهديدات الحوثيين، ومواصلة إصدار التصاريح للسفن تسهيلاً للعمل الإغاثي.

وأضاف : ” الحوثيون وحزب الله يتاجرون بالمخدرات لتمويل الجهد الحربي في اليمن ” ، مؤكدًا أن الحوثيون يواصلون زراعة الألغام بشكل عشوائي في مناطق سيطرتهم.

ولفت إلى أن المدنيون اليمنيون يدفعون حياتهم جراء الألغام التي زرعها الحوثيون، مضيفًا أن هناك 268 موقعا تعرضت للتدمير أسفرت عن مقتل 800 حوثي.

وأكد أن الجيش والتحالف يعملان على قطع خطوط الإمداد بين صنعاء والحديدة، مشددًا على ضرورة ممارسة مجلس الأمن الضغوط على الحوثيين للتوصل إلى حل سياسي.